وزير الرياضة يتابع الخطوات والإضافات النهائية لمشروع صيانة وتطوير مجمع رجب عكاشة بطرابلس .

طرابلس 14 سبتمبر 2022 (وال)- عقد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي اجتماعا موسعا مع الشركة المنفذة لصيانة وتطوير مجمع رجب عكاشة بطرابلس .

وتابع الوزير الخطوات والإضافات النهائية للمشروع، وسبل تدليل الصعوبات التي تواجه استكماله في أقرب وقت ممكن.

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