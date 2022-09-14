ليبيا نيوز

وزير الرياضة يتابع الخطوات والإضافات النهائية لمشروع صيانة وتطوير مجمع رجب عكاشة بطرابلس .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 سبتمبر 2022 (وال)- عقد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي  اجتماعا موسعا مع الشركة المنفذة لصيانة وتطوير مجمع رجب عكاشة بطرابلس .

وتابع الوزير  الخطوات والإضافات النهائية للمشروع، وسبل تدليل الصعوبات التي تواجه استكماله في أقرب وقت ممكن.

وال..

 

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وكالة الأنباء الليبية

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