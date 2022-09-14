رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن ( محمد الحداد ) يقوم بزيارة إلى معسكر الدروع .

طرابلس 14 سبتمبر 2022 (وال)- قام رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن “محمد الحداد” الثلاثاء بزيارة إلى معسكر الدروع مقر رئاسة أركان القوات البرية ، حيث كان في استقباله رئيس أركان القوات البرية اللواء ركن “الفيتوري غريبيل” و أمين عام رئاسة الأركان العامة وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات العسكرية .

وعقب الجمع الصباحي لمنتسبي الإدارت بالجيش الليبي ، حث رئيس الأركان العامة في كلمته بهذه المناسبة ، ضباط وضباط صف وجنود الجيش الليبي على العمل معاً لإبراز الدور الحقيقي للعسكريين والنهوض بالمؤسسة العسكرية .

عقد اثر ذلك اجتماعاً تم خلاله مناقشة بعض المواضيع ذات العلاقة لتنفيذ الخطة المتبعة من رئاسة الأركان العامة ، حول إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية .

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