ليبيا نيوز

رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن ( محمد الحداد ) يقوم بزيارة إلى معسكر الدروع .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 سبتمبر 2022  (وال)-  قام رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن “محمد الحداد”  الثلاثاء بزيارة إلى معسكر الدروع مقر رئاسة أركان القوات البرية ، حيث كان في استقباله رئيس أركان القوات البرية اللواء ركن “الفيتوري غريبيل” و أمين عام رئاسة الأركان العامة وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات العسكرية .

  وعقب الجمع الصباحي لمنتسبي الإدارت بالجيش الليبي ،  حث رئيس الأركان العامة في كلمته بهذه المناسبة ، ضباط وضباط صف وجنود الجيش الليبي على العمل معاً لإبراز الدور الحقيقي للعسكريين والنهوض بالمؤسسة العسكرية .

 عقد اثر ذلك اجتماعاً تم خلاله مناقشة بعض المواضيع ذات العلاقة لتنفيذ الخطة المتبعة من رئاسة الأركان العامة ، حول إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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