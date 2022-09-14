الاتحاد العام ينظم دورة دولية ودية لتطوير المنتخب الوطني لكرة القدم .

طرابلس 14 سبتمبر 2022 م ( وال ) – يستعد الاتحاد العام لكرة القدم هذه الايام لتنظيم دورة دولية ودية لدعم وتطوير المنتخب الوطني لكرة القدم بمدينة بنغازي خلال الفترة من 21 إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة منتخبي تنزانيا وأوغندا.

وفي هذا الاطار استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفرنسى كورنثيانز مارتينز، قائمة لاعبي «فرسان المتوسط» التي تستعد لخوض مباريات البطولة الودية المصغرة، على أرضية ملعب شهداء بنينا، خلال أيام «الفيفا».

وضمت القائمة كلًا من «معاذ يونس اللافي ومعاذ عامر المنصوري ومراد أبوبكر الوحيشي، في حراسة المرمى». وعلي معتوق عمران والمعتصم مسعود الصبو وأبو القاسم رجب الحاج وأحمد محمد المقصي وطارق محمد بشارة ومحمد منير عبدالسلام وحامد فرج عبدالقادر وناجي محمد دراء وصهيب أبوبكر بن سليمان وصالح الطاهر صالح ومعاذ عبد الباسط عيسى وأحمد كامل التربي ومحمد صالح صولة.

كما ضمت القائمة كلًا من: «حمدو المصري الهوني وزكريا محمد الهريش وأنيس محمد السلتو وعمر يوسف الخوجة والسنوسي الهادي عمار ومحمود علي عكاشة ومعتز نصرالدين معروف ودنيال عبدالله الفاضلي وعبدالعاطي الضاوي العباسي».

وسيدخل المنتخب معسكر اعداد ببنغازي وسيستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه الدورة بمواجهة منتخب أوغندا يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، ثم سيلتقى منتخب أوغندا مع منتخب تنزانيا يوم 24 من الشهر الجاري، وستختتم الدورة بلقاء سيجمع منتخبنا مع منتخب تنزانيا في السابع والعشرين من الشهر الجاري.