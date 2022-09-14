اللجنة المركزية تنظم جلسة حوارية حول مفاهيم المراقبة الانتخابية وإجراءاتها بمدينة ترهونة.

ترهونة 14 سبتمبر 2022 م ( وال ) – نظمت اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية المحلية جلسة حوارية حول مفاهيم المراقبة الانتخابية وإجراءاتها بمدينة ترهونة .

وشارك في الجلسة الحوارية التي نظمت بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني بعنوان ” نظام المراقبة الانتخابية للمجالس المحلية المفاهيم والاجراءات” منتسبو عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي والمراقبة الانتخابية من داخل مدينة ترهونة وخارجها

وتضمنت الجلسة عدد من المحاور حول أهمية المراقبة الانتخابية في انتخاب المجالس البلدية ومعايير نزاهة الانتخابات واللوائح وأنظمة العملية الانتخابية، فضلا عن استعراض نظام اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والتعريف بإجراءات وطريقة التسجيل بمنظومة تسجيل المراقبين.

وأشار مدير مكتب المراقبين باللجنة المركزية ( .نسيبة عمران ) إن الجلسة الحوارية تأتي في إطار تنفيذ مراحل الاستحقاق الانتخابي لانتخاب المجلس البلدي لبلدية ترهونة وخلق قنوات تواصل مع المنظمات المجتمعية المهتمة بالمراقبة الانتخابية.

مشيرة إلى أن اللجنة المركزية عمدت في وقت سابق إلى تهيئة منظومة خاصة لتسجيل منظمات المراقبة الانتخابية وتقديم المشورة الفنية والقانونية التي تتيح للمنظمات أداء عملها الرقابي خلال جميع مراحل العملية الانتخابية ويوم الاقتراع وفق المعايير المحلية والدولية

وتخللت الجلسة حلقة نقاش موسعة تبادل فيها المشاركون الأفكار ووجهات النظر حول العمل المشترك لإنجاح الانتخابات المحلية والمساهمة الفاعلة في تنفيذ انتخابات تتسم بالنزاهة والمصداقية والشفافية