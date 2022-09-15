وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية يزور الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والانسجة والخلايا ويبحث مع رئيسها توفير الإمكانيات لها .

طرابلس 14 سبتمبر 2022 (وال)- قام وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية ” توفيق الدرسي ” بزيارة للهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والانسجة والخلايا عقد خلالها اجتماع مع رئيس الهيئة ” احتيوش فرج احتيوش ” وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة .

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة سير العمل بمختلف إدارات واقسام الهيئة والصعوبات التي تواجه العمل والبحث عن السبل الكفيلة بمعالجتها .

وتعهد الوكيل بان الوزارة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم الهيئة وتوفير الإمكانيات ما يمكنها من أداء عملها خدمة للمحتاجين اليها ، مؤكدا أن ان الوزارة ستعمل على مساعدة الهيئة في القيام بإجراء عمليات الزرع لكل الحالات المؤهلة لذلك .

والتقى الوكيل خلال الزيارة مع عدد من الذين أجريت لهم عمليات زراعة للأعضاء وعدد من المتبرعين من ذويهم تم خلالها الاستفسار عن احوالهم الصحية عقب اجراء العمليات وإمكانية التغلب على اية صعاب قد تواجههم بالتعاون بين وزارة الصحة والهيئة .