ليبيا نيوز

وزير الاسكان يتابع مع عميد بلدية عين زارة سير تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاسكان الشبابي .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 سبتمبر 2022 م ( وال ) – عقد وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية  “أبوبكر الغاوي” ، اليوم الاربعاء   اجتماعاً مع عميد بلدية عين زارة   “عبد الواحد البلوق” تم خلاله متابعة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في نطاق البلدية .

    كما تم خلال الاجتماع مناقشة المختنقات والصعوبات التي تواجه عمل البلدية ، وإمكانية تخصيص أراضي عدد من المعسكرات داخل نطاق البلدية لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة   للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة .

وتم  ايضا مناقشة سير الأعمال لتنفيذ طريق عين زارة (الفرناج – وادي الربيع ) لحل المختنقات المرورية .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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