وزير الاسكان يتابع مع عميد بلدية عين زارة سير تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاسكان الشبابي .

طرابلس 14 سبتمبر 2022 م ( وال ) – عقد وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” ، اليوم الاربعاء اجتماعاً مع عميد بلدية عين زارة “عبد الواحد البلوق” تم خلاله متابعة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في نطاق البلدية .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المختنقات والصعوبات التي تواجه عمل البلدية ، وإمكانية تخصيص أراضي عدد من المعسكرات داخل نطاق البلدية لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة .

وتم ايضا مناقشة سير الأعمال لتنفيذ طريق عين زارة (الفرناج – وادي الربيع ) لحل المختنقات المرورية .