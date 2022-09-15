ليبيا نيوز

مراسل (وال) : قافلة طبية تزور مستشفى العافية بهون.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

هون 14 سبتمبر 2022 م (وال) – تعتزم قافلة الخير الطبية ( 4 ) التي تتكون من أطباء وإخصائيين من مختلف التخصصات الطبية زيارة مستشفى العافية بهون خلال اليومين القادمين للكشف الطبي المختص عن الحالات وعلاج المرضى .

  وتضم القافلة أطباء ومتخصصين من مستشفيات طرابلس الجامعي- السكر – الأطفال/طرابلس – العيون – مستشفى غريان – مركز غسيل الكلى جنزور، بالإضافة إلى مستشفى طرابلس المركزي في التخصصات الطبية باطنة والأمراض المعدية والعناية الفائقة وامراض القلب والكبد والانف والاذن والحنجرة والسكري والغدد الصماء، وامراض الروماتيزم وغيرها.

   وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية أن أطباء القافلة سيجرون كشوفات وفحوصات طبية على المرضى، واجراء عمليات جراحية على المرضى الذين تتطلب حالاتهم دخول حجرة العمليات.

    …. وال الجفرة

 (وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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