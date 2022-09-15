وزارة التعليم العالي تنوه بانها لن تعتد بأي معيد مالم يكن ضمن المحاليين اليها من قبل اللجنة المكلفة بحصرهم على مستوى الجامعات الليبية.

طرابلس 15 سبتمبر 2022 م ( وال ) – نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية للسادة المعيدين بان اللجنة المكلفة بحصر المعيدين على مستوى الجامعات الليبية على وشك الانتهاء من أعمالها بعد فترة عمل دامت لثلاث أشهر .

وأكدت الوزارة في تنويهها الذي نشرته على موقعها بالفيسيبوك لجميع المعيدين بانها ستعتمد قوائم المعيدين المحالة إليها من قبل هذه اللجنة فقط وتعتبر من لم يرد اسمه منقطعا عن العمل وليس معيد ولن يعتد باي مبررات لمن لم يسجل في الحصر بعد 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان ، مشددة على انها لن تقوم بإصدار قرارات إيفاد الا لمن تم تسجيلهم في لجان الحصر بالجامعات .

ودعت الوزارة المعيدين الراغبين لمزيد من الاستفسارات و للتسجيل يرجى التواصل العاجل مع احد الأرقام التالية :

0925150597 – 0928446102 – 0924325217 .

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