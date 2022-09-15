ليبيا نيوز

نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة استئناف طرابلس تأمر بالحبس الاحتياطي لمدير ضرائب –طرابلس لإسهامه في ارتكاب جريمة الحصول على منافع مادية غير مشروعة.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 15 سبتمبر 2022 م (وال) – أمرت نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة استئناف طرابلس بحبس مدير إدارة ضرائب –طرابلس – حبس احتياطي بعد اثبات التحقيق الابتدائي إسهامه في ارتكاب جريمة الحصول على منافع مادية غير مشروعة.

 وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لمكتب النائب فقد نظرت نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة استئناف طرابلس في واقعات البلاغ المرفوع إليها في مواجهة مدير إدارة ضرائب – طرابلس، وتولت بحث واقع إسهامه في ارتكاب جريمة الحصول على منافع مادية غير مشروعة قُدِّرت بـ (250) ألف دينار من خزينة مصلحة الضرائب، مع استعمال صكوك مصرفية مزوَّرة لتغطية الدورة المستندية.

وأوضح المنشور أن التحقيق الابتدائي أبان صحة الأفعال المنسوبة إلى المتهم؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا ً على ذمة التحقيق.

( وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك