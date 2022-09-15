طرابلس 15 سبتمبر 2022 ( وال ) – نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للإرصاد الجوية

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة و الريح شرقي الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (10-20) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر و البحر خفيف الموج و درجة حرارة سطح البحر (30) مْ و الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب و الريح شرش الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر و البحر خفيف الموج إلى هادي و درجة حرارة سطح البحر (29) مْ و الرؤيـة جيدة .

(وال)