ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  15 سبتمبر   2022  ( وال ) – نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا وفقا للنشرة  الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية  بالمركز الوطني للإرصاد الجوية 

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

  السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة و الريح شرقي الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (10-20) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر و البحر خفيف الموج و درجة حرارة سطح البحر (30) مْ و الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

  السماء قليلة السحب و الريح شرش الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر و البحر خفيف الموج إلى هادي و درجة حرارة سطح البحر (29) مْ و الرؤيـة جيدة .

(وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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