روسيا والصين تجريان مناورات مشتركة في المحيط الهادئ

موسكو 15 سبتمبر 2022 (وال) -ذكؤت وزارة الدفاع الروسية إن سفن البحرية الروسية والبحرية الصينية تجري دوريات مشتركة في المحيط الهادئ.

وقالت الوزارة “في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الدولي، تقوم السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية والقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني بالدورية المشتركة الثانية في المحيط الهادي”.

وتتمثل البحرية الروسية بمفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ تتكون من الفرقاطة “المارشال شابوشنيكوف”، وطرادات، وكذلك ناقلة البحر المتوسطة (​​Pechenga).

ومن بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني تشارك في الدورية المدمرة “نيان تشانغ”، والسفينة “يانغ تشن”، وسفينة الإمداد “دونغ بينغهو”، وستعمل الأطقم الروسية والصينية على مناورات تكتيكية مشتركة وتنظيم الاتصالات بين سفن المجموعة، وإجراء سلسلة من التدريبات بإطلاق نيران المدفعية يرافقها تحليق مروحي.

وتتمثل مهام الدورية في تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة المنطقة البحرية، وكذلك حماية أهداف النشاط الاقتصادي البحري للبلدين.

وتم تنفيذ أول دورية مشتركة لسفن البحرية الروسية والبحرية الصينية في الفترة من (17 إلى 23 )أكتوبر 2021.(وال موسكو) س خ.

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