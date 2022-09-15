لأول مرة بمدن الواحات: وحدة طبيه للكشف المبكر عن السرطان وتوطين العلاج.

جالو 15 سبتمبر 2022 م (وال) – افتتح بمدينة جالو قسم خاص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والبروستاتا وذلك بوحدة طبية مجهزة في مستشفى جالو العام.

وصرح مدير مستشفى جالو العام ” عبد القادر بازامه ” لمراسل وكالة الانباء الليبية ان انجاز هذه الوحدة المستحدثة للكشف المبكر عن السرطان وتوطين العلاج وهي الأولى من نوعها في مناطق الواحات والدواخل ستوفر على الناس أعباء السفر وتكاليف العلاج ومخاطر التنقل.

وأوضح أن الوحدة تم تجهيزها وتركيب معداتها وأجهزة الكشف والاختبار والتحليل مع غرفة إيواء تتسع لـ (12) سرير، مشيرا إلى أن هذه الخطوات جاءت اثناء زيارة فريق مركز سرت للأورام وبرنامج الكشف المبكر بإدارة التوعية والتثقيف بوزارة الصحة.

( وال)