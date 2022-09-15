المنفي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري للمشاركة في القمة العربية المقبلة في الجزائر

طرابلس 15 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس بطرابلس، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية إبراهيم مراد.

وحضر اللقاء وزير الداخلية المكلف والحكم المحلي بدر الدين التومي، والسفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين.

وسلم المبعوث الخاص رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تضمنت دعوة رئيس المجلس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، مؤكدًا حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وحمّل رئيس المجلس محمد المنفي المبعوث الجزائري نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مرحبًا بالدعوة الموجهة إليه، مُعربًا عن تطلع المجلس الرئاسي، للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية، في تعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدًا اعتزاز ليبيا بما يربطها بالجاره الشقيقة الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية، واجتماعية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال