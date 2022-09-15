السودان.. الفياضانات تخلف المزيد من الضحايا والخسائر

الخرطوم 15 سبتمبر 2022 (وال) -أودت الفيضانات التي ضربت أرجاء السودان بحياة ما لا يقل عن (20) شخصا على مدار الأسبوع الماضي، حسبما أعلن مسؤولون سودانيون، اليوم الخميس. و وصلت حصيلة ضحايا الفياضانات بالبلاد منذ بدء موسم الأمطار في مايو الماضي إلى (134) قتيلا، وقال مكتب الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، العميد عبد […]

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