الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن اختيار الكويت لاستضافة مباريات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا 2023 للشباب

كوالالمبور 15 سبتمبر 2022 (وال) -أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار الكويت لاستضافة مباريات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا 2023 للشباب تحت (20) عاما، بدلا من مدينة البصرة العراقية. وتضم المجموعة الثامنة لتصفيات كأش آسيا، للشباب منتخبات العراق والهند وأستراليا والكويت المستضيف، وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أعلن أمس الأربعاء أيضا، عودة منتخب “الكنغر” […]

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