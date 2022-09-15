الأردن.. انهيار مبنى سكني من 4 طوابق بالعاصمة عمان

عمان 15 سبتمبر 2022 (وال) -أعلن بالمملكة الأردنية ارتفاع عدد القتلى في انهيار مبنى سكني بالعاصمة عمان، إلى أكثر من تسعة أشخاص وإصابة العشرات، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث مستمرة هي محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت أنقاض المبنى السكني المنهار، الذي كان مؤلفا من أربعة طوابق بمنطقة اللوبيدة، في العاصمة عمان. وفي حصيلة أولية […]

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