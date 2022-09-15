الدكتور الفاخري يبحث أصوات مخارج لغة الضاد بين القدماء والمحدثين .

طرابلس 15 سبتمبر 2022 م (وال) ــــ ألقى عضو اللجنة العليا للمناهج والمقررات الدراسية ، بمجمع اللغة العربية ، الدكتور صالح سليم الفاخري ، صباح اليوم الخميس محاضرة بعنوان : (مخارج اصوات العربية، وصفاتها بين المتقدمين والمحدثين) وذلك ضمن البرتامج العلمي والثقافي للمجمع للعام الجالي 2022 ، في حضور عدد من أعضاء المجمع ولفيف من اساتذة الجامعات والمهتمين بقضايا لغة الضاد .

وقد استعرض الدكتور المحاضر ما ثار من خلاف بين المتقدمين في دراسة علم اللغة العربية من سيباويه والخليل ابن أحمد الفراهيدي ، وبين المحدثين فأشار الى أن (كثير من الباحثين حاول الوصول الى اسباب التي أدت الى الخلاف بين كل منهما، فاستقر الرأي عند بعضهم على أن التطور الذي أصاب بعض الأصوات هو العامل الحاسم في ذلك ، بينما استقر الرأي عند آخرين على أن الملاحظة الذاتية التي اعتمد عليها المتقدمون لم تستطع ان تصف أصوات الفصحى وصفا دقيقا الأمر الذي جعل ذلك سببا في عدم دقة المتقدمين) .

وقال الدكتور في محاضرته التي القاها بقاعة اجتماعات المجمع بشارع البلدية في طرابلس : (ان الخليل ابن أحمد خالف سيباويه وقال ان مخارج اصوات اللغة العربية تبلغ 16 مخرجا فقط وليس 17 مخرجا كما عددها سيباويه ، مؤكدا أن الخليل لم يجد سوى 16 مخرجا فقط ، ما يعني انه اسقط المخرج السابع عشر) .

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