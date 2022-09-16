السفير الألماني لدي ليبيا يقدم احاطة " للمنفي" بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، ومختلف المواقف الدولية بشأن الأزمة الراهنة، وسبل دعم العملية السياسية في البلاد .

طرابلس 16 سبتمبر 2022 م ( وال ) – قدم السفير الألماني لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت” لرئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي” أمس الخميس إحاطةً بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، ومختلف المواقف الدولية بشأن الأزمة الراهنة، وسُبل دعم العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال ” المنفي” للسفير الألماني بحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا ، وجهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد ، مستعرضاً مساعِ إيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة، حول القاعدة الدستورية، والذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، من خلال توفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف.

من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي دور ألمانيا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.

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