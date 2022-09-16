ليبيا نيوز

الدبيبة وشكشك يبحثان تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة المتعاقد عليها مع مجموعة من الشركات.

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 16 سبتمبر 2022 (وال)- عقد   بديوان المحاسبة، اجتماعا ضم رئيس  حكومة الوحدة الوطنية  “عبدالحميد_الدبيبة  ” ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومديري القطاع السيادي بالديوان  والقطاع الخدمي   .

وخُصص  الاجتماع لمتابعة مشروعات الطريق الدائري الثالث، وطريق أجدابيا ـ جالو وطريق أوباري ـ غات والتي تعتبر من المشاريع المهمة المتعاقد عليها مع مجموعة شركات (أوراسكوم – حسن علام – الرواد) المصرية  .

وناقش الاجتماع تقرير وزيري الإسكان والمواصلات بشأن العوائق التي تحول دون البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع والخطوات اللازم اتباعها للشروع في العمل ، وجرى الاتفاق على معالجتها وضرورة البدء في التنفيذ لأهميتها الحيوية.

وال..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك