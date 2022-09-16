الدبيبة وشكشك يبحثان تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة المتعاقد عليها مع مجموعة من الشركات.

طرابلس 16 سبتمبر 2022 (وال)- عقد بديوان المحاسبة، اجتماعا ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد_الدبيبة ” ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومديري القطاع السيادي بالديوان والقطاع الخدمي .

وخُصص الاجتماع لمتابعة مشروعات الطريق الدائري الثالث، وطريق أجدابيا ـ جالو وطريق أوباري ـ غات والتي تعتبر من المشاريع المهمة المتعاقد عليها مع مجموعة شركات (أوراسكوم – حسن علام – الرواد) المصرية .

وناقش الاجتماع تقرير وزيري الإسكان والمواصلات بشأن العوائق التي تحول دون البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع والخطوات اللازم اتباعها للشروع في العمل ، وجرى الاتفاق على معالجتها وضرورة البدء في التنفيذ لأهميتها الحيوية.

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