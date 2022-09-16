ليبيا نيوز

وزير الإقتصاد و التجارة ، يُشرف على توقيع اتفاقيةِ تعاونٍ مشترك بين هيئةِ الإشراف على التأمين ، و المجلس الوطنيّ للتطوير الإقتصادي .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 16 سبتمبر 2022 (وال)-  حضر وزير الإقتصاد و التجارة  محمد الحويج و رئيس هيئة الرقابةِ الإدارية ، و مدير عام المجلس الوطنيّ للتطوير الاقتصادي ،  توقيعِ اتفاقيةِ تعاونٍ متبادل بين هيئة الإشراف على التأمين و المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي  .

وتم خلال الاحتفالية التي اقيمت بالمناسبة  بفندقِ كورنتيا   إطلاقِ الاستراتيجية الشاملة التي تتمحور حول وضعِ ضوابطَ ومعاييرَ أساسية ، لتطوير قطاع التأمين في ليبيا  لاهمية هذا القطاع كونه يعتبر من أهم الأنشطة التي من شأنها تحسينُ الأوضاع الإقتصادية .

واكد الوزير  ضرورة استحداث آلية عمل استراتيجية ملائمة لخلق قطاع تأمينٍ حديث ، يساهم في تعزيز الشفافية و تحديث الأطر القانونية و التنظيمية لما لها من تأثير كبير في تطوير مجالات العمل للهيئة . 

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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