وزير الإقتصاد و التجارة ، يُشرف على توقيع اتفاقيةِ تعاونٍ مشترك بين هيئةِ الإشراف على التأمين ، و المجلس الوطنيّ للتطوير الإقتصادي .

طرابلس 16 سبتمبر 2022 (وال)- حضر وزير الإقتصاد و التجارة محمد الحويج و رئيس هيئة الرقابةِ الإدارية ، و مدير عام المجلس الوطنيّ للتطوير الاقتصادي ، توقيعِ اتفاقيةِ تعاونٍ متبادل بين هيئة الإشراف على التأمين و المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي .

وتم خلال الاحتفالية التي اقيمت بالمناسبة بفندقِ كورنتيا إطلاقِ الاستراتيجية الشاملة التي تتمحور حول وضعِ ضوابطَ ومعاييرَ أساسية ، لتطوير قطاع التأمين في ليبيا لاهمية هذا القطاع كونه يعتبر من أهم الأنشطة التي من شأنها تحسينُ الأوضاع الإقتصادية .

واكد الوزير ضرورة استحداث آلية عمل استراتيجية ملائمة لخلق قطاع تأمينٍ حديث ، يساهم في تعزيز الشفافية و تحديث الأطر القانونية و التنظيمية لما لها من تأثير كبير في تطوير مجالات العمل للهيئة .

وال..