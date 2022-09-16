ليبيا نيوز

شركة الكهرباء : تشغيل محطة تحويل طمزين الجديدة.

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

طرابلس 16 سبتمبر 2022 م ( وال ) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، تشغيل محطة تحويل “طمزين الجديدة” جهد “11/66 ك.ف” وربطها على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات التشغيلية على الجزء الخاص بخلايا “11 ك.ف”.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إنها تنتظر إدارة مشروعات التوزيع والمقاول المنفذ لاستبدال خلايا “66 ك. ف” بمعدات جديدة تهيئة لتشغيلها، متوقعة أن تسهم المحطة في دعم التغذية الكهربائية في منطقة الجبل الغربي والذي تم تجهيزها مؤخراً بمعدات جديدة بإشراف الإدارة العامة لمشروعات التوزيع .

….( وال ) …..

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وكالة الأنباء الليبية

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