مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد غريان يجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة العامة بالجبل الغربى .

غريان 16 سبتمبر 2022 (وال)- بحث مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد غريان مع رئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة العامة بالجبل الغربى سير العمل ومدى جودة الأداء لشركة خدمات النظافة بالجبل الغربى .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة استعراض عدد من الرؤى التى تساهم في رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات وتوفير الامكانيات .

وكد رئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة العامة بالجبل الغربى على أهمية تعزيز الشفافية للأداء المؤسسى مما يسهم في تذليل الصعاب والعراقيل التى تواجه عمل الشركة .

مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكد بأن هذه اللقاءات والمتابعات تأتي لتأكيد ثقافة مكافحة الفساد بمختلف المؤسسات ببلدية غريان وفقا لأحكام القانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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