رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يبحث مع السفير الالماني آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري .

طرابلس 16 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، الخميس ، سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى ليبيا “ميكائيل أونماخت”، والوفد المرافق له.

و رحّب رئيس الأركان العامة بالسفير والوفد المرافق له، وأثنى على دور جمهورية ألمانيا الإتحادية الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول للاستقرار المنشود من كافة الليبيين.

و تناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وكذلك مناقشة الوضع الراهن للبلاد، وسبل الدعم من أجل الأمن والاستقرار.