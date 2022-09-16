ليبيا نيوز

رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يبحث مع السفير الالماني آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 16 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”،  الخميس  ، سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى ليبيا  “ميكائيل أونماخت”، والوفد المرافق له.

و رحّب رئيس الأركان العامة  بالسفير والوفد المرافق له، وأثنى على دور جمهورية ألمانيا الإتحادية الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول للاستقرار المنشود من كافة الليبيين.

و تناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وكذلك مناقشة الوضع الراهن للبلاد، وسبل الدعم من أجل الأمن والاستقرار.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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