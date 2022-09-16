ليبيا نيوز

( المنفي ) بمناسبة الذكرى ( 91 ) لاستشهاده : ( عمر المختار ) سيبقى رمزا لنضال الوطن ووحدته .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 16 سبتمبر 2022 ( وال )- أكد ” محمد المنفي ” رئيس المجلس الرئاسي أن شيخ الشهداء ” عمر المختار ” سيبقى رمزا لنضال الوطن ووحدته .

   ونقل المكتب الاعلامي للمجلس اليوم الجمعة عن ” المنفي ” بمناسبة الذكرى الحادية والتسعين لاستشهاده ( سيبقى عمر المختار رمزا لنضال الوطن ووحدته ، فقد عاش المختار مدافعا على الارض والعرض امام جحافل الاستعمار البغيض ، لقد كان معلما للأجيال ، يعلمهم ويحفظهم القرآن الكريم ، وكان مدرسة مستقلة بذاتها ، علينا أن نستلهم منها الدروس والعبر في الحفاظ على سيادة الوطن والمضي قدما نحو النضال والسلام لبناء الوطن .

       وأضاف رئيس المجلس الرئاسي ستبقى ذكرى هذا الرمز الوطني خالدة في قلوبنا ما حيينا .

   …( وال )…

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وكالة الأنباء الليبية

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