ليبيا نيوز

خاص (وال) : ندوة علمية في بنغازي بعنوان (العرف الاجتماعي في الميزان) .

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 16 سبتمبر 2022 م ( وال ) – أقيمت في جامعة (بلاغراي ) بمدينة بنغازي أمس الخميس ندوة علمية تحت عنوان ( العُرف الاجتماعي في الميزان ) بحضور العديد من أساتذة الجامعات والمختصين الاجتماعيين والمهتمين بالشأن العام .

وتناول المحاضرون خلال الندوة التي تنظم في إطار الموسم الثقافي بيان حقيقة العرف الاجتماعي ومدى تأثيره على البيئة الاجتماعية وعن مظاهر الأعراف الجائرة وسبل مواجهتها والحد منها ، كما تحدثوا عن الطبيعة القانونية لقواعد العرف الاجتماعي ومدى قبولها في تغيير سياسات المشرع الليبي وتحدثوا عن قواعد العرف والسلوكيات الاجتماعية.

وناشد رئيس اللجنة المنظمة لهذه الندوة الدكتور ” رافع الفاخري ” في الجهات الرسمية في الدولة التي لها علاقة بالشأن العام إلى ضرورة تبني مثل هذه المحافل العلمية ، وذلك لما لها من أثر بالغ في تقويم سلوك المجتمع وتفعيل لدور الخطاب الديني الذي له تأثير على أفراد المجتمع وقدرته على توجيه سلوكهم مع الاتجاه الذي يراه .

( وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك