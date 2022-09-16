(وال) ترصد حركة السفن التجارية بميناء بنغازي البحري .

بنغازي 16 سبتمبر 2022 م ( وال ) – رصدت (وال) حركة السفن التجارية خلال الأسبوع الماضي بميناء بنغازي البحري .

وحسب مصادر بالميناء فقد رست على أرصفة ميناء بنغازي البحري السفينة (قراند فلوريدا) الوكيل الملاحي ميار ليبيا وعلى متنها ( 930 ) سيارة قادمة من السوق أوروبية ، وسفينة نقل الحاويات(ٱزورت أف) للوكيل الملاحي شركة ” مديترينيان ” للتوكيلات الملاحية وتحمل ( 196 )حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة ، و السفينة(ستار كومت) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد ( 236 )حاوية بضائع مختلفة .

كما دخلت كلا من سفينة نقل السيارات (سينق شين) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وتحمل ( 642 ) سيارة قادمة من كوريا ، و السفينة(اتلانتك نورث) للوكيل الملاحي أمواج ليبيا محملة ( 161 ) حاوية بضائع مختلفة، والسفينة (سينق) للوكيل الملاحي الدليل للتوكيلات الملاحية ،والسفينة (لونا أف) للوكيل الملاحي ميترديان التوكيلات الملاحية ومحملة ( 33 ) حاوية بضائع مختلفة

( وال)