إدارة التجنيد والإحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تعلن عن قبول متطوعين للخدمة العسكرية.

طرابلس 16 سبتمبر 2022 (وال)- أعلنت إدارة التجنيد والإحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، عن قبول متطوعين للخدمة العسكرية، وذلك إعتباراً من تاريخ 19-09-2022م الى 10-10-2022م.

أولا شروط القبول:-

1. أن يكون المتطوع ليبي الجنسية.

2. أن لا يكون متزوجاً من أجنبية.

3. أن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (30) سنة.

4. أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية.

5. أن لا يكون محكوماً في قضية مخلة بالشرف ما لم يكون قد رد اليه إعتباره.

6. أن يتعهد بالعمل في أي وحدة عسكرية بالجيش الليبي يتم تنسيبه إليها.

ثانياً: المستندات المطلوبة:-

1. الرقم الوطني مختوم من السجل المدني.

2. صورة من إثبات شخصي (بطاقة شخصية / جواز سفر).

3. شهادة الحالة الجنائية.

4. شهادة حسن السيرة والسلوك.

5. المستوى الدراسي (لا يعتد إلا بالأصل).

6. عدد ( 8) صور ملونة مقاس (4*6) خلفية بيضاء.

ثالثاً: أماكن التجنيد:-

1. فرع التجنيد طرابلس مقر قاعدة إمعيتيقة (الثانوية الجوية).

2. فرع التجنيد جنوب طرابلس مقره قصر بن غشير المجمع الإداري.

3. فرع التجنيد الغربية مقره السرية الطبية صبراتة.

4. فرع التجنيد الوسطى مقره مصراتة خلف مكتب المرور.

5. فرع التجنيد المرقب مقره الخمس بفرع الإمداد.

6. فرع التجنيد جبل نفوسة مقره غريان بالقرب من فندق الرابطة

7. فرع التجنيد سبها مقره السرية الطبية سبها.

رابعاً: معلومات عامة:-

1. تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى فروع التجنيد وذلك إعتباراً من تاريخ 09-10-2022م وحتى تاريخ 10-10-2022م.

2. يخضع المتطوع بعد إختبار الكشف الطبي إلى المقابلة الشخصية المقررة بفرع إدارة التجنيد والاحتياط.

3. تكون مدة التدريب (4) أشهر وتكون الإقامة داخل مراكز التدريب.

4. يمنح المتدرب منحة مالية خلال فترة التدريب الأساسي.

5. يكون الإلتحاق بمراكز التدريب الأساسية إعتباراً من 16-10-2022.

6. يسمح للخريجين بمواصلة دراستهم على أن لا يؤثر ذلك في واجباتهم العسكرية.

7. يخضع جميع الملتحقين بمراكز التدريب للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالجيش الليبي.

8. التوقيع على عقد مدتة (5 سنوات) قابلة للتجديد وذلك بعد فترة التدريب الأساسية المقررة.

9. بالإمكان الدخول على الرابط [email protected] الخاص بإدارة التجنيد والإحتياط لإملاء البيانات المطلوبة والإطلاع على شروط القبول.

وال..