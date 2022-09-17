أمسية بهو الأدب والفن بمركز( البورى) الثقافي في بنغازي .

بنغازي 16 سبتمبر 2022 م (وال) – نظمت بقاعة مركز ( البورى) الثقافي مساء اليوم الجمعة أمسية بهو الأدب والفن الشهرية بحضور عدد من الادباء والكتاب والإعلاميين تم خلالها القاء محاضرة بعنوان( جمال اللغة العربية ) الأستاذ أحمد الزرقاني .

كما تم في هذه الأمسية إدارة جلسة أدبية لأعمال الأديب الشاعر ” أبو القاسم السحاتي ” تم خلالها جانب تكريم الشاعر ” السحاتى ” ومن ثم مسامرات أدبية لشعراء البهو.

وقالت مؤسسة البهو ” عفاف عبدالمحسن” إننا نلتئم كحبات لؤلؤ ويجمعنا مساء هذا اليوم مع أعضاء وضيوف بهو الأدب والفن بمركز وهبي البوري الثقافي رفقة جمال اللغة العربية ومحاضرة يقدم لها الأستاذ ” أحمد الزرقاني ” ، وكذلك جلسة أدبية لأعمال الأديب ” أبو القاسم السحاتي ” إلى جانب لمسة تكريمية لعطاءه المستمر، ومسامرات أدبية لشعراء البهو .

(وال)