المقريف يوضح أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي .

طرابلس 16 سبتمبر 2022 م ( وال ) – قال وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية ” موسى المقريف،” إن عدم الاستقرار الإداري والمالي داخل الدولة تسبب في عدم إنجاز ملف الكتاب المدرسي في وقته المحدد.

وأوضح ” المقريف ” في مقابلة تلفزيونية أن موافقة السلطة التشريعية على تخصيص قيم لطباعة الكتاب المدرسي جاءت متأخرة ، كاشفاً عن البدء في توريد الكتاب المدرسي عبر الموانئ الليبية والخطوط الجوية أيضا فور الحصول على رقم الاعتماد.

وأشار ” المقريف، ” أن رصيد الوزارة من الكتاب المدرسي داخل المخازن الرئيسية والفرعية التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية يتراوح بين 40 و45%، داعيا الجهات المختصة إلى التعاون في هذا الملف “الشائك” حسب وصفه .

وبخصوص التعاقد مع شركات محلية لطباعة الكتاب المدرسي على غرار العام الماضي، نبه المقريف إلى أن تقارير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بينت عدم جودة هذه الشركات في الطباعة.

و كشف وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن مشروع لا يزال في طور الدراسة متعلق بإنشاء مطبعة للكتاب المدرسي داخل ليبيا كشراكة بين القطاع الخاص وشريك أجنبي، للاستفادة من مبالغ طباعة الكتاب في تنشيط السوق المحلية وتوفير فرص عمل.

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