مشاركة جمعية أصدقاء المعاقين ذهنياً في ملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة

القاهرة 17 سبتمبر 2022 (وال) _ شاركت جمعية أصدقاء المعاقين ذهنياً، بدعم من (محمد البيوضي) رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، في ملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة، في دورته السادسة، و التي انطلقت فعالياتها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 15وحتى 22 سبتمبر 2022.

هذا ويشارك في الملتقى أربعة وثلاثون دولة من مختلف قارات العالم، ويحضره عدد من النجوم والشخصيات العامة على رأسهم النجم المصري (هاني رمزي) و (سهير عبدالقادر) مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا، والدكتور (أشرف رضا) أستاذ الفنون الجميلة.

وتشهد هذه الدورة لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية – الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن الفريق الموسيقي لجمعية أصدقاء المعاقين ذهنياً الخيرية، يشارك برقصات غنائية من الفلكلور الشعبي الليبي، وفقرات غنائية منوعة ووطنية وتربوية.

وتحي فرقة الموسيقي لجمعية أصدقاء المعاقين ذهنياً الخيرية احتفالية لنزلاء مستشفى 57357 القاهرة لعلاج السرطان، وذلك في إطار الدعم النفسي للنزلاء، وإقامة زيارات لأهم المعالم السياحية لمدينة القاهرة. (وال _ القاهرة) ه أ

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