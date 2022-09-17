المركز الوطني للأرصاد الجوية :ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا اليوم وغدا على غرب البلاد ، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشرق .

طرابلس 17 سبتمبر 2022 (وال)- اصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة حول الاحوال الجوية اليوم السبت توقع فيها أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا اليوم على مناطق غرب البلاد ، وتسجل انخفاضًا غدًا بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشرق .

** رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق وترتفع يوم الإثنين.

** الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد .

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتكون اليوم على أجدابيا 35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.

** الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة .

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

** الواحات – السرير – تازربو – الكفرة .

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، تسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

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