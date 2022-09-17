ليبيا نيوز

المركز الوطني للأرصاد الجوية :ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا اليوم وغدا على غرب البلاد ، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشرق .

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 17 سبتمبر 2022 (وال)- اصدر  المركز الوطني للأرصاد الجوية  نشرة حول الاحوال الجوية اليوم السبت توقع فيها أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا اليوم على مناطق غرب  البلاد ،  وتسجل انخفاضًا غدًا  بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشرق  .

 ** رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة –  الجبل الغربي.  

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق وترتفع يوم الإثنين.

** الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد .

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتكون اليوم على أجدابيا 35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.

** الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة .

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

** الواحات – السرير – تازربو – الكفرة .

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، تسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

 وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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