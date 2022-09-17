ليبيا نيوز

القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات يقوم بزيارة تفقدية لموقع تجهيزات مخيم العمل بغابة جودائم .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

جودائم 17 سبتمبر 2022 (وال)- قام القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات  ” عبدالمجيد الخذرواي”  بزيارة تفقدية  لموقع تجهيزات مخيم العمل بغابة جوددائم في يومه الثالث، للوقوف علي اخر مستجدات عمليات الصيانة والتنظيف .

 ورافق الخذراوي المفوض العام لرابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا، ومفوض الشؤون الادارية مولود كليلة .

 وتحدث الخذراوي للمتطوعين للعمل في المخيم،  مبديا  استعداده لتقديم كافة التسهيلات والدعم، كما اثني علي همة الرواد ونشاطهم الدؤوب لتقديم أفضل عمل بين اروقة ومدرجات ملاعب كرة القدم في جود دائم استعدادا لانطلاق المخيم الوطني علي مستوي ليبيا. 

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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