وزارة الصحة السورية: الوضع الوبائي لانتشار الكوليرا تحت السيطرة

دمشق 17 سبتمبر 2022 (وال) -صرح وزير الصحة السوري دكتور حسن الغباش أن الوضع الوبائي لانتشار الكوليرا تحت السيطرة، وقال الغباش خلال اجتماع عقده مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات صحية غير حكومية عاملة في سوريا أن الحكومة ركزت في محاربة الوباء على محاور الصحة والمياه والوعي المجتمعي. وأوضح أن الوزارة تتحمل المسؤولية في مكافحة […]

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