ليبيا نيوز

عاصمة كازاخستان أستانا تستعيد اسمها رسميا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أستانا 17 سبتمبر 2022 (وال) -وقع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، اليوم السبت، قانونا حول إدخال تعديلات على دستور البلاد، يقضي أحدها بتغيير اسم عاصمة البلاد من “نورسلطان” إلى “أستانا”.

وجاء في نص القانون: “إدخال التغييرات والإضافات التالية على دستور جمهورية كازاخستان المعتمد في الاستفتاء الجمهوري في 30 أغسطس 1995: الهيكل الإداري الإقليمي للجمهورية، ووضع عاصمتها يحددهما القانون. وعاصمة كازاخستان هي مدينة أستانا”.(وال أستانا) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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