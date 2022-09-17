السودان.. الجيش يوافق على ترك اختيار رئيسي السيادة والوزراء للمدنيين

الخرطوم 17 سبتمبر 2022 (وال) -أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن اتفاقه مع رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، على ترك اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين.

وجدد البرهان ودقلو في بيان لهما أمس الجمعة، “التزامهما الصارم بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون”.

وشدد على أنهما أقرا بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.

وأعرب البيان عن “التطلع لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي”.

ولفت إلى “أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال، تحقيقا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة”، داعيا إلى “تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد”.(وال الخرطوم) س خ.

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