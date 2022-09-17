الجامعة العربية تشارك في اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة 17 سبتمبر 2022 (وال) -تشارك الجامعة العربية في أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة برنامج عمل مكثفا للأمين العام ، يبحث موضوعات وقضايا ترتبط بأولويات عربية هامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها مؤتمر وزاري مهم حول تمويل الاونروا، وقمة بشأن تحويل التعليم، واجتماع حول حقوق الأقليات.

كما يجري أبو الغيط مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، سواء من الدول أو من المنظمات الدولية، للتباحث حول سبل تطوير التعاون بين الجامعة العربية والأطراف الدولية والإقليمية.

وأشار رشدي إلى أن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة هذا العام في ضوء تصاعد عدد من الأزمات الدولية، والتوتر الظاهر في الأوضاع العالمية، مضيفا أن أبو الغيط سوف يركز في نشاطاته على دفع الأولويات العربية في خضم هذه الاجواء العالمية المضطربة.(وال القاهرة) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال