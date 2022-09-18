وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة يؤكد في مؤتمر صحفي ان ( 45 ) في المائة من الكتاب المدرسي موجود في المخازن وستصل بقية الكمية مع بداية الدراسة .

طرابلس 17 سبتمبر 2022 (وال)- أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة أن وزارة المالية نفذت مخصصات البابين الأول والثاني لقطاعات المواصلات والتخطيط والإسكان والاقتصاد، لنقلها إلى البلديات مباشرة من خلال وزارة الحكم المحلي.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت ان لحكومة نفدت الجوانب المختلفة من قانون رعاية أسر الشهداء ، وان المعاشات الاساسية تم صرفها حتى اغسطس ومعاشات الضمان الاجتماعي صرفت بحد أدنى 900 دينار .

وحول الكتاب المدرسي ومدى توفره قبل العام الدراسي اوضح جمعة ان 45 في المائة من الكتاب المدرسي موجود في المخازن وستصل بقية الكمية مع بداية الدراسة .

وكشف وزير الدولة عن عدد الموظفين الذين شملتهم الافراجات عن مرتباتهم موضحا ان العملية شملت 129.443 موظفا لمختلف القطاعات .

واعلن وزير الدولة احالة 50 مليون دينار لمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة من يناير وحتى يونيو .

وحول المشروعات الجاري تنفيذها اوضح انها بلغت 742 مشروعا حاري تنفيذها من قبل الاجهزة التنفيذية ، وان مشروعات التنمية بلغت 1077 مشروعا .

واكد وزير الدولة في المؤتمر الصحفي ان مصلحة الاملاك العامة اكدت ان المواقع المخصصة لعدد من السفارات في تاجوراء هي املاك للدولة .

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