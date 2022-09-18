المحرر الرياضي بـ (وال) : دوري أبطال أفريقيا – الأهلي طرابلس يعبر كمكم الزنجباري برباعية .

بنغازي 18 سبتمبر 2022 م ( وال) – أكد فريق الأهلي تأهله إلى الدور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب تفوقه برباعية نظيفة على نظيرة كمكم الزنجباري، وذلك ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الـ 64 من البطولة ذاتها، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس السبت – على أرضية ملعب شهداء بنينة.

وأفاد المحرر الرياضي بـ (وال) الذي تابع المباراة أن الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى بثنائية نظيفة للأهلي، حيث بادر المهاجم المالي ” إبراهيما تانديا ” بالتسجيل، وذلك بيسارية محكمة استقرت في الزاوية الضيقة للحارس الزنجباري عند مطلع الدقيقة الـ (21 ) .

وعند الدقيقة الـ (23 ) ومن كرة طويلة أسقطها المغربي ” محسن متولي ” داخل منطقة العمليات، وجدت تلك الكرة رأسية ماكرة أودعها المدافع ” أحمد التربي ” على يسار الحارس الزنجباري، ومعه انتهت مجريات النصف الأول بثنائية دون رد.

وحسب المحرر الرياضي فقد كانت السيطرة الميدانية للأهلي لم تتوقف، والمد الهجومي زاد أكثر مما هو عليه، لاسيما أن ذلك الهجوم أثمر عن هدف ثالث كان من توقيع المدافع ” أحمد التربي ” والذي بدوره ارتقى للعرضية التي أرسلها زميلة ” نور الدين القليب ” وذلك عند الدقيقة الـ ( 75 ) .

وأختتم رباعية الأهلي مهاجمة ” أحمد القديري ” مستغلا ومتابعاً المجهود الفردي الذي قام به المهاجم البديل ” أنيس السلتو ” من الجهة اليسرى، وذلك عند الدقيقة الـ ( 86 ) .

وتجدر الإشارة إلى أن ممثل ليبيا بدوري الأبطال الأفريقي الأهلي قد حسم لقاء الذهاب خارج الديار لمصلحته بنتيجة بثنائية نظيفة، في حين سيلاقي الأهلي المتأهل سلفاً في الدور الـ ( 32 ) نظيرة المريخ السوداني بداية شهر أكتوبر.

(وال)