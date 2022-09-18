رئيس السنغال يعين (أمادو با) رئيسا للوزراء.

داكار 18 سبتمبر 2022 م ( وال ) – أعاد الرئيس السنغالي ماكي سال منصب رئيس الوزراء، بعد أكثر من ثلاث سنوات على إلغائه، وعيّن أمادو با رئيسًا للوزراء ليكون على رأس حكومة جديدة ضمت 38 وزيرا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة السنغالية أن “أمادو” (61 عاما) المتخصص في الضرائب كان يشغل منصب وزير الخارجية ووزيرا سابقًا للاقتصاد، وقد جرى تعيينه رئيسًا للوزراء.

وقال رئيس الوزراء الجديد بعد اجتماع مع الرئيس السنغالي أمس السبت إن الأولويات الرئيسية التي حددها الرئيس تشمل تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتخفيف التضخم، والأمن، والإسكان، والتدريب المهني، والتوظيف، وتشجيع المشروعات.

وألغت السنغال منصب رئيس الوزراء في أبريل 2019.

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