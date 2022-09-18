وزير العمل و التأهيل يشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

القاهرة 18 سبتمبر 2022م ( وال ) – شارك وزير العمل و التأهيل وزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد الرضا” في أعمال مؤتمر العمل العربي في الدورة الـ48؛ التي تنعقد في القاهرة خلال الفترة من (18-25 سبتمبر 2022م) بمشاركة وزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء.

ويناقش المؤتمر في هذه الدورة ” الإشكاليات المتعلقة بالتحول الرقمي في أنظمة الحماية الاجتماعية وأهم تطبيقاتها” ، لدراسة الفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل وكيف يمكن للعالم العربي بما له من خصوصية أن يتقدم نحو التحول الرقمي ويواجه التحديات التي تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية، التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

كما سيناقش المؤتمر ” الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة” لمعرفة نتاج الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة العمل العربية، في سعيها الدؤوب لمواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها العالم والمنطقة العربية حالياً، وتأثير هذه التحولات المتعاظمة على قضايا التشغيل. (وال _ القاهرة)

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