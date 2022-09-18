وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المُراقبات يجتمع أمس مع مُراقبي التربية والتعليم ببلديات الجنوب .

سبها 18 سبتمبر 2022م ( وال ) – اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المُراقبات الدكتور “مُحسن الكبير” أمس مع مُراقبي التربية والتعليم ببلديات الجنوب .

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للديوان وشؤون المُؤسسات المُهندس “علي التبروري” ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الأستاذ “سعد القمودي” ومدير إدارة التعليم الأساسي بالوزارة الأستاذ “سالم مفتاح محمد”.

وناقش الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمُراقبة التربية والتعليم ببلدية براك الشاطئ، الاستعدادات للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق في السادس عشر من الشهر المُقبِل، و مدى تطبيق معدلات الأداء وتغطية العجز في المُعلّمين الذي تُعاني منه بعض مُراقبات التربية و التعليم في الجنوب.

قام بعدها المشاركون في الاجتماع بزيارة تفقدية لمدارس كنوز المعرفة ’وشهداء أبي غرة ’والمستقبل بمراقبة التربية والتعليم ببلدية القرضة الشاطئ، إضافة إلى مدرسة 17 فبراير الثانوية بمُراقبة التربية والتعليم ببلدية براك الشاطئ .

(وال)