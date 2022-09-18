مناقشة سبل توفير الاحتياجات الشرطية لأعضاء هيئة الشرطة .

طرابلس 18 سبتمبر 2022 (وال)- عُقد بمقر الشركة العامة لاستراد السلع الأمنية اجتماع خصص لمناقشة سبل توفير الاحتياجات الشرطية لأعضاء هيئة الشرطة والمتمثل في (البدلة الشتوية ومكملاتها) لكافة مكونات وزارة الداخلية.

كما تم خلال الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس إدارة الشركة السلع الامنية لاستراد السلع الأمنية عميد “علي بادي” ومدير إدارة شؤون الإمداد “عميد خالد عبدو” وبحضور عميد عبدالفتاح العباني “رئيس مكتب الشؤون العامة بإدارة شؤون الامداد مناقشة التعاون مع ادارة شؤون الامداد في توفير الاحتياجات الشرطية و تنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبل إلادارة المختصة .

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