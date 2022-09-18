ليبيا نيوز

المنقوش تشارك في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نيويورك 18 سبتمبر 2022 (وال)- وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الأحد إلى نيويورك، للمشاركة في انطلاق أعمال الدورة الـ ( 77 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت مصادر وزارة الخارجية أن الوزيرة ستُجري على هامش أعمال الجمعية العامة، عددًا من الاجتماعات الجانبية واللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي الأمم المتحدة.
كما تشارك الوزيرة المنقوش في عدد من الفعّاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. (وال)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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