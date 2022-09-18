بحضور فريق أممي .. السايح يستعرض مع مسؤولي مفوضية الانتخابات الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير عمل المفوضية

طرابلس 18 سبتمبر 2022 (وال)- تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع مديري الإدارات والأقسام الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية.

جاء خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، بحضور ممثلين عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا.

واستعرض الاجتماع الإجراءات اللازمة لعملية تطوير منظومات المفوضية، من بينها منظومة تسجيل الناخبين وما تم تنفيذه منها، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة القادمة.

وذكرت مفوضية الانتخابات أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسُبل تعزيزها. (وال)

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