الدوري الإنجليزي الممتاز.. أرسنال ينتزع الرقم القياسي من ليفربول

لندن 18 سبتمبر 2022 (وال) -أصبح لاعب أرسنال، إيثان نوانيري، أصغر لاعب يشارك في مباراة طوال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مشاركته في مواجهة فريقه أمام مضيفه برينتفورد (3-0)، اليوم الأحد.

ودخل إيثان نوانيري أرضية الملعب في الوقت الإضافي من مباراة فريقه أرسنال أمام مضيفه برينتفورد (3-0)، ضمن الجولة الثامنة من “البريمير ليغ”، بدلا من زميله البرتغالي فابيو فييرا، ليسجل مشاركته الأولى مع أرسنال.

وأصبح نوانيري، البالغ من العمر (15) عاما و (181) يوما، أصغر لاعب لشارك في مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزا الرقم القياسي السابق للاعب ليفربول، هيرفي إليوت، الذي شارك لأول مرة مع “الريدز” في “البريمير ليغ”، عندما كان يبلغ عمره (16) عاما و (30) يوما.

كما بات إيثان نوانيري أول لاعب من مواليد عام 2007 يشارك في أي مباراة ضمن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى أيضا.(وال لندن) س خ.

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