العراق يفوز بلقب البطولة العربية الثالثة عشرة بالكك بوكسنغ ويتحصل على 17 وساما ذهبيا

دمشق 18 سبتمبر 2022 (وال) -اختتمت مساء أمس السبت البطولة العربية الثالثة عشرة (بالكك بوكسينغ)، والتي اقيمت منافساتها على قاعة نادي الجلاء في العاصمة السورية دمشق، وتألق المنتخب الوطني العراقي في جميع انظمة اللعبة، محققا المركز الأول فكانت النتائج كالاتي: (17) وساما ذهبيا، و (9) أوسمة فضية، و (5) برونزية، بينما حل المنتخب السوري بالمركز […]

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