العراق.. مقتل 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي

بغداد 18 سبتمبر 2022 (وال) -تمكنت قوات اللواء (44) بالحشد الشعبي العراقي، الأحد، من قتل (7) عناصر من فلول “داعش” خلال الاشتباكات مع عناصر التنظيم في جزيرة الحضر.

وقال بيان للحشد أن الاشتباكات اسفرت عن “استشهاد أحد مقاتلي اللواء، وإصابة ثمانية آخرين جراء انفجار حزامين ناسفين أثناء محاولة اقتحام نفق تابع لداعش الإرهابي”.

وأوضح أن “قوة من اللواء (44) بالحشد الشعبي نجحت في محاصرة نفق لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى، قبل ان تندلع مواجهات شرسة، وقد جرى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قوات اللواء (44) بالحشد من قبل قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي”.(وال بغداد) س خ.

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