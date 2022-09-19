مدير عام شركة الكهرباء يتفقد محطات ومرافق الشركة بمصراته وتاورغاء .

طرابلس 18 سبتمبر 2022 م ( وال ) – قام المدير العام للشركة العامة للكهرباء ” عبد الحميد المنفوخ ” بجولة ميدانية لمحطات الكهرباء بمدينتى مصراته وتاورغاء رفقة عدد من المدراء العامون والمهندسين التابعين لمختلف الإدارات بالشركة .

حيث تابع المدير العام ” عبد الحميد ” أعمال الاختبارات التشغيلية لمحطة مصراته الغازية 30/11 ك . ف بعد استبدال معدات المحطة القديمة بأخرى جديدة (عدد 2 محولات جهد 11 /30 ك . ف وخلايا 30/11 ك ف و 11 ك ف) ” كما اطلع على أعمال شركة هيدرو ممتاز التي تقوم بأنشاء خزانات وقود بسعه كبيرة تمهيدا لتوطين وحدات توليد جديدة ،.

تجول بعدها فريق الشركة داخل منطقة الكراريم للإطلاع على وضع الشبكة الكهربائية فيها وحلحلة بعض المختنقات لإيصال التيار الكهربائي للمواطنين

انتقل بعدها الفريق إلى مدينة تاورغاء وعقد اجتماع بدائرة توزيع تاورغاء حضره وكيل وزارة الإسكان وعدد من أعيان تاورغاء تم خلاله متابعة الوضع الحالي للشبكة الكهربائية بالمنطقة وما تحتاجه من مواد واستكمال لبعض دوائر نقل الطاقة والخطوط الهوائية .

وتقرر تركيب معدات كاملة لمحطة 30/11 ك٠ف لتغذية احياء سكنية بالمنطقة وتخلل الاجتماع عرض ضوئي لكافة الأعمال التي أنجزت بتاورغاء ،

وفي ختام الزيارة تابع الفريق أعمال التجفيف على محول 30/220 ك . ف بمحطة تحويل وسط مصراته الذي تعرض لاضرار منذ سنة 2011 وتم شحنه سنة 2019 والآن تجرى عليه أعمال تجفيف نتيجة الرطوبة العالية .