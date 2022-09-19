دمشق 18 سبتمبر 2022 (وال) -نظمت سوريا الانتخابات المحلية في جميع المحافظات، ومن بينها مناطق تحررت من الارهابيين. حيث خاض (57.000) مرشح غمار انتخابات المجالس المحلية، ومجالس المحافظات، ويتنافسون على أكثر من تسعة عشر الف مقعد في استحقاق بدأ منذ الصباح الباكر، حيث شرعت المراكز أبوابها لاستقبال الناخبين منذ السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا، وسط […]

ظهرت المقالة سوريا تجري انتخابات المجالس المحلية وسط مشاركة واسعة أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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