المجلس الرئاسي ينظم بمدينة بنغازي حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية .

بنغازي 18 سبتمبر 2022م ( وال )-نظم المجلس الرئاسي صباح اليوم الأحد بمدينة بنغازي حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني ، ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي .

وحضر حلقة النقاش مستشار الأمن القومي الليبي” إبراهيم بوشناف” ورئيس مجلس التخطيط الوطني ” مفتاح الحرير ” وعضو مجلس النواب “ابراهيم الزغيد ” وعضو المجلس الانتقالي السابق المحامي ” عبدالحفيظ غوقة ” و عدد من المهتمين بقانون المصالحة الوطنية ، وعبر تقنية “الفيديو”. شارك وزير العدل السابق المحامي ” صلاح المرغني ” والمحامية ” عزة المقهور ” بالإضافة إلى أمين سر المجلس الرئاسي ، وممثل عن الإدارة القانونية بالمجلس.

وافتتح حلقة النقاش رئيس مجلس التخطيط الوطني “مفتاح الحرير ” الذي نقل للحضور تحيات النائب بالمجلس الرئاسي ” عبدالله اللافي “، للمشاركين في الحلقة ، مؤكدا أن مشروع القانون محل النقاش سيساهم في إصلاح ذات البين خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، باعتماده على الخبرات الوطنية المتخصصة في المجال القانوني ، والذي يهدف بالوصول بليبيا إلى الاستقرار .

من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون ” الكوني عبودة ” أن لقاء هذه النخب في مدينة بنغازي اليوم لمناقشة المشروع الذي أعده المختصين في المجال القانوني ، من أكاديميين ، وقضاة ، لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع ، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، لوضعه في إطار المشاركة المجتمعية ، بهدف الوصول إلى توافق حوله ، والاستفادة من كل الملاحظات ، التي تثار في حلقة النقاش لبلورتها والاستفادة منها.

وأفادت مصادر المجلس أن حلقة النقاش التي إدارتها الدكتورة ” جازية شعيتر ” اتسمت ، بالحوار الجاد والفاعل حول مشروع القانون ، الذي يهدف لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة ، تسهم في بناء دولة القانون والسلام من خلال آليات عدالة انتقالية، رسمية ومجتمعية، تراعي قيم المجتمع الليبي، لتعزيز السلم الأهلي.

بدورها أكدت اللجنة القانونية ، بأنها ستأخذ كل الملاحظات ، التي أثيرت حول القانون بمواده” 53 “، بعين الاعتبار ، للاستفادة منها لضمان فاعليته من أجل نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي .

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